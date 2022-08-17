С 18 августа автобусы №№ 5 и 25 начнут ходить по новым графикам и маршрутам.

С 10 августа график движения этих автобусов меняется уже третий раз. Вероятно, что изменения в их работу будут вноситься еще не раз. Но узнать о них своевременно могут, к сожалению, не все жители мкр. Заводского, особенно пожилого возраста, у которых интернета нет. Поэтому советуем молодым заводчанам своевременно информировать об изменении работы автобусов №№ 5 и 25 своих соседей.

Маршрут № 5

рабочие дни

Комбинат: 6.30 7.35 12.40 14.35 16.25 17.15 19.20

Хлебозавод: 10.50 12.25 14.25 19.00

Масаловка: 5.50 7.10 8.10 11.30 13.15 15.10 16.55 17.45 19.50

Примечание: рейс на 10.50 от хлебозавода выполняется без заезда на комбинат, рейсы на 11.30 19.50 от Масаловки выполняются до хлебозавода без заезда на комбинат.

выходные дни

Комбинат: 6.30 7.35 16.25 19.20

Хлебозавод: 10.50 12.25 14.25 16.15 19.00

Масаловка: 5.50 7.10 8.10 11.30 13.15 16.55 19.50

Примечание: рейсы на 10.50 12.25 14.25 от хлебозавода выполняется без заезда на комбинат, рейсы на 11.30 13.15 19.50 от Масаловки выполняются до хлебозавода без заезда на комбинат.

Маршрут № 25

ежедневно

Каменск (ж/д вокзал): 7.27 9.07 11.38 13.30 17.02 20.10

Машзавод (остановка на ул. Парковой): 6.35 8.15 10.00 12.25 14.20 18.00 21.00

Примечание

Из города автобус будет отправляться от ж/д вокзала, следовать по пр. Карла Маркса со всеми остановками, далее по пер. Крупской (остановка «Школа № 9»), по ул. Освобождения (остановки «Хлебозавод» и «ПОГАТ»), по ул. Ворошилова до автовокзала, по трассе М4 «Дон» до мкр. Заводского.

Из мкр. Заводского автобус № 25 будет отправляться от остановки на ул. Парковой, объезжать все остановки в мкр. Заводском, далее следовать по трассе М4 «Дон» до каменского автовокзала, затем поворачивать на ул. Красной, далее по ул. Щаденко, по ул. Ворошилова мимо центрального рынка, через «крест», по пр. Карла Маркса до ж/д вокзала.