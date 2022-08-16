Самое масштабное возгорание произошло на северо-западной окраине города.

Сухая растительность вспыхнула в стороне Малой Каменки в районе АО «Каменскволокно». Пожарные выехали на место ЧП в 15.50 15 августа. С огнем боролись четыре отделения ПСЧ № 27. Пришлось даже вызывать резервную смену. Им помогали сотрудники управления ГО и ЧС. Пожар тушили более 12-ти часов и закончили только утром 16 августа. Площадь пожара составила около 12 га.

Также за прошедшие сутки горела сухая растительность в мкр. Лиховском, а также заброшенные строения в мкр. Заводском и в СНТ «Союз», «Фиалка» и «Ромашка».

По информации заместителя начальника ОНД и ПР по г. Каменск-Шахтинскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области Е. Стрыгина.