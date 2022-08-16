Всего, согласно данным ГИБДД, с 8 по 14 августа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий. Больше всего пострадали «Акценты».

Так, 9 августа в 17.20 на пр. Карла Маркса водитель «БМВ 5231» не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло».

12 августа в 01.00 на пр. Карла Маркса водитель «Хендай акцент» не выбрал безопасную скорость и наехал на припаркованного собрата — такого же «Хендай акцент».

13 августа в 08.00 в х. Старая Станица на ул. Буденного водитель «ВАЗ 21110» при движении задним ходом допустил наезд на припаркованный «Ауди А4».

13 августа в 17.05 на ул. Красной водитель «БМВ» не уступил автомобилю «Хендай акцент» преимущество в движении и столкнулся с ним.