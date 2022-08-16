Льготные ипотечные кредиты можно получить в рамках программы «Дисконт».

Как сообщает региональная пресс-служба, на Дону снижены ставки по льготным ипотечным кредитам – 4,5-процентных пункта «Дисконта» действуют на весь срок кредитования. В зависимости от банка-кредитора стандартная ставка с использованием «Дисконта» составит 4,35%, льготная ипотека – от 2% до 2,5%, семейная ипотека – 1,5%.

Отметим, участвовать в программе могут граждане вне зависимости от социального и семейного положения, постоянно проживающие на территории Ростовской области. Только одно условие – отсутствие в собственности жилья.

Подробнее о программе можно узнать на сайте агентства azhp.ru в разделе «Меры государственной поддержки», «Льготное ипотечное кредитование – Дисконт».