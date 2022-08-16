Есть вероятность, что в этом году активная циркуляция вируса гриппа в России начнется уже в середине осени, а не в декабре, как в прошлом году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

К таким выводам специалист пришла на основе данных из Австралии. В Южном полушарии сезон гриппа обычно длится с июня по октябрь, а динамика его распространения обычно потом повторяется севернее экватора, где вирус традиционно активно циркулирует с ноября по апрель.

Однако в этом году заболеваемость гриппом в Австралии начала расти на два месяца раньше — в апреле, а пик сдвинулся почти на два месяца по сравнению с 2019 годом.

Согласно статистике, пик числа заболевших гриппом в Австралии пришелся на начало июня, когда было зарегистрировано около 29 тыс. инфицированных. Для сравнения: в 2019 г. максимальное число больных было достигнуто в июле, и оно не превышало 20 тыс. пациентов.

По мнению эксперта, если экстраполировать эпидситуацию в Австралии на Северное полушарие, то можно предположить, что у нас сезон гриппа начнется раньше обычного.