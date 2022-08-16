По данным лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, вечером в среду, 17 августа, на Землю обрушится магнитная буря, сила которой будет равна пяти баллам.

Сообщается, что буря будет относиться к категории G1, то есть слабой. Геомагнитное воздействие продолжится еще два дня: утром 18 августа буря достигнет 6 баллов, а 19 августа будут наблюдаться лишь небольшие геомагнитные возмущения до 4 баллов.

По мнению медиков, даже слабые магнитные бури могут воздействовать на психику, провоцировать недомогание, слабость, головную боль, бессонницу, депрессивное или подавленное состояние. Чаще всего последствия магнитных бурь ощущают люди старше 55 лет или люди, страдающие хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми проблемами.