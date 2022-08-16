Роспотребнадзор рекомендует ношение масок в общественных местах в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости ковидом превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Коронавирус продолжает атаковать россиян: в сутки в стране регистрируется более 25 тысяч случаев, растет количество госпитализаций. Поэтому в Роспотребнадзоре снова вернулись к теме масочного режима. Если в регионе уровень недельного показателя заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, ведомство рекомендует носить маски в общественных местах, в местах скопления людей, в транспорте и закрытых помещениях. Особо осторожными должны быть лица из групп риска: люди старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями.

По данным Роспотребнадзора, по итогам 32-й недели в стране зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 119,71 на 100 тыс. населения, что на 49,2% выше, чем неделей ранее. 48,6% случаев заболеваний приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах. Больше всего случаев заражения приходится на субварианты «омикрона» BA.4 и BA.5 (на долю этих штаммов приходится 94,38% всех секвенированных образцов, полученных за последние две недели). Предыдущий «омикрон» – сублиния BA.1 – занимает 0,51% от общего количества сиквенсов, BA.2 – 4,6%. На долю BA.2.75 («кентавр») приходится 0,51%.