анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 17 августа!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 33-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- Каменск не попал. Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Батайск, Азов, Аксай, Белая Калитва и Цимлянск — благоприятны для проживания в Ростовской области. А вот Каменск в этот список не попал согласно выводам правительственной рабочей группы. Почему нас это не удивляет? »2-3
- Городское хозяйство снова без руля. В департаменте ЖКХ, который отвечает за самые «больные» сферы города — освещение, дороги, урны, лавочки, парки, колодцы и т.д., никак не приживаются руководитель и сотрудники. »2-3
- Горело шесть раз за ночь. Катастрофическая пожароопасность сейчас в Каменске и вокруг него. Одной искры или брошенного каким-либо недоумком окурка достаточно для большой беды. Это показала ночь с 15 на 16 августа. »2, 5
- Детское счастье вместо бурьяна. В Старой Станице празднично открыли новенький спортивный объект. »3
- Докатиться до города и не закипеть. Рекордная по длине пробка — более чем на 19 км — собралась на трассе М4 «Дон» в минувшее воскресенье вечером перед мостом через Донец в южном направлении. »4
- Президенту Путину из хутора Васильевка. Несмотря на то что пос. Васильевский находится вблизи двух трасс, заехать туда и выехать — настоящая проверка на выживание. Жители требуют отремонтировать эту дорогу. »14