16 августа в х. Старая Станица состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки.

Построили ее по региональной программе «Сделаем вместе»: 95% от стоимости проекта выделила область, а 5% добавили жители.

На торжество со спортивным уклоном пришли представители администрации Старой станицы и Каменского района, местные предприниматели, казаки, ученики Старостаничной школы, занимающиеся в секциях футбола и волейбола.

С речами обратились к собравшимся глава администрации Каменского района Владимир Савин и глава Старостаничного сельского поселения Николай Куртенок.

Слова благодарности достались предпринимателям Сергею и Евгению Кушнаренко, Андрею Новойдарскому, Ивану Моисееву, Сергею Донскову за софинансирование строительства площадки.

– Я надеюсь, что площадка станет местом притяжения местной детворы. Здесь мы будем воспитывать будущих чемпионов. Лично я готов вести группу здоровья – секцию по волейболу для тех, кому за 30, – заявил Николай Куртенок.

Символическую красную ленточку перерезали Владимир Савин и капитан школьной девичьей футбольной команды — победителя областного турнира «Кожаный мяч» – 2022 Маргарита Ткачева. Затем все желающие смогли сделать фото на память.

Вспомним, что на этой территории более тридцати лет назад стояла большая станичная средняя школа. Но одной непрекрасной ночью в здании рухнул целый пролет, и школу пришлось закрыть. Несколько лет ее разбирали, а большая площадка превратилась в заброшку, которую местные жители облюбовали под мусорную свалку. В начале этого года заросли вырезали, выкосили, а на освободившейся площадке подрядчик из Подмосковья ООО «Альянс Групп» соорудил новехонькую спортплощадку.