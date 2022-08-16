Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 августа 2022 года.

День малинового варенья. День малинового варенья был придуман сообществом сервиса Daily-menu.ru в 2015 году. Выбор же даты праздника не случаен – на Руси этот день назывался Малинником и был посвящён ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения.

Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии (пироги, желе, кисели и т.д.). Её заготавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенья.

День малинового варенья был придуман сообществом сервиса Daily-menu.ru в 2015 году. Выбор же даты праздника не случаен – на Руси этот день назывался Малинником и был посвящён ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения. Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии (пироги, желе, кисели и т.д.). Её заготавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенья. Антон Вихровей, Малинник. В этот день отмечается память Антония Римлянина — русского православного святого, жившего в 11–12 веках. Согласно житию, которое датируется 16 веком, Антоний родился в Риме у православных родителей. Рано осиротев, он раздал большую часть своего наследства бедным, остальное выбросил в бочке в море и принял монашеский постриг.

Когда в латинской земле начались гонения на православие, обитель, где подвизался Антоний, была разорена. В течение года монах жил на приморской скале, проводя время в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды камень, на котором стоял Антоний отломился от скалы и упал в море. Чудесным образом святой проплыл на камне огромное расстояние – через Средиземное море, Атлантику, Неву, Ладожское озеро и Волхов. И накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы он оказался в Новгороде.

По преданию, сначала Антоний не понимал русскую речь, но после молитвы заговорил с новгородцами на их языке. При содействии местного епископа Никиты Антоний основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Интересно, что на покупку земель он истратил часть своего имущества, которую рыбаки выловили в море. Преподобный Антоний управлял обителью 16 лет, а накануне кончины назначил своим преемником инока Андрея.

На Антона (Антония) на Руси смелые люди выходили на перекрестки «сторожить вихри». Если вихрь появлялся, нужно было воткнуть в него нож и при этом держать голову петуха. После этого можно было допрашивать вихрь о том, какая будет зима. Впрочем, и без этого обряда можно было предсказать погоду: если в Антонов день был сильный ветер, тем более с вихрями — зиму ждали снежную и морозную. Также говорили: «Каков Вихровей, таков и октябрь». Кроме ветров в этот день опасались дождей — зарядив в этот день, они продолжались еще долго.

Именины в этот день

Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай

Знаменательные даты и события

1819 В Манчестере правительственными войсками разогнан 60-тысячный рабочий митинг

1924 Разработан и утвержден репарационный план Дауэса

1941 Издан Приказ Ставки Верховного Главнокомандования «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия»

1960 Основана Международная академия астронавтики (IAA)

1976 Вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами

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