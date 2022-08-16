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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 16 августа
Фото: koolinar.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 16 августа

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 августа 2022 года.

  • День малинового варенья. День малинового варенья был придуман сообществом сервиса Daily-menu.ru в 2015 году. Выбор же даты праздника не случаен – на Руси этот день назывался Малинником и был посвящён ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения.
    Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии (пироги, желе, кисели и т.д.). Её заготавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенья.
  • Антон Вихровей, Малинник. В этот день отмечается память Антония Римлянина — русского православного святого, жившего в 11–12 веках. Согласно житию, которое датируется 16 веком, Антоний родился в Риме у православных родителей. Рано осиротев, он раздал большую часть своего наследства бедным, остальное выбросил в бочке в море и принял монашеский постриг.
    Когда в латинской земле начались гонения на православие, обитель, где подвизался Антоний, была разорена. В течение года монах жил на приморской скале, проводя время в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды камень, на котором стоял Антоний отломился от скалы и упал в море. Чудесным образом святой проплыл на камне огромное расстояние – через Средиземное море, Атлантику, Неву, Ладожское озеро и Волхов. И накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы он оказался в Новгороде.
    По преданию, сначала Антоний не понимал русскую речь, но после молитвы заговорил с новгородцами на их языке. При содействии местного епископа Никиты Антоний основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Интересно, что на покупку земель он истратил часть своего имущества, которую рыбаки выловили в море. Преподобный Антоний управлял обителью 16 лет, а накануне кончины назначил своим преемником инока Андрея.
    На Антона (Антония) на Руси смелые люди выходили на перекрестки «сторожить вихри». Если вихрь появлялся, нужно было воткнуть в него нож и при этом держать голову петуха. После этого можно было допрашивать вихрь о том, какая будет зима. Впрочем, и без этого обряда можно было предсказать погоду: если в Антонов день был сильный ветер, тем более с вихрями — зиму ждали снежную и морозную. Также говорили: «Каков Вихровей, таков и октябрь». Кроме ветров в этот день опасались дождей — зарядив в этот день, они продолжались еще долго.

Именины в этот день

Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай

Знаменательные даты и события

  • 1819 В Манчестере правительственными войсками разогнан 60-тысячный рабочий митинг
  • 1924 Разработан и утвержден репарационный план Дауэса
  • 1941 Издан Приказ Ставки Верховного Главнокомандования «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия»
  • 1960 Основана Международная академия астронавтики (IAA)
  • 1976 Вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами

Персоны

  • 1655  — 1705
    Якоб Бернулли
    швейцарский математик
  • 1845  — 1921
    Габриель Липпман
    французский физик, Нобелевский лауреат
  • 1897  — 1959
    Владимир Крюков
    советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза
  • 1900  — 1949
    Маргарет Митчелл
    американская писательница, автор романа-бестселлера «Унесённые ветром»
  • 1902  — 1960
    Юрий Рерих
    русский ученый-востоковед, лингвист, путешественник
  • 1911  — 1969
    Марк Бернес
    советский актер кино, исполнитель песен, Народный артист РСФСР
  • 1927  — 1975
    Владимир Куц
    советский легкоатлет (стайер), двукратный олимпийский чемпион
  • р. 1934
    Пьер Ришар
    французский актер и режиссер
  • 1935  — 1977
    Элвис Пресли
    американский певец и актер, один из создателей рок-н-ролла
  • 1941  — 1987
    Андрей Миронов
    советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • 1941  — 2020
    Николай Губенко
    советский и российский актер, режиссер, сценарист, общественный деятель
  • 1947  — 2006
    Геннадий Цыганков
    советский хоккеист и тренер, двукратный олимпийский чемпион
  • 1956  — 2017
    Вера Глаголева
    советская и российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка России
  • р. 1958
    Мадонна
    американская певица, автор песен, продюсер, актриса

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