Всевозможные концерты и церемонии начнутся в городе уже на этой неделе, а официальный День города, он же День шахтера, жители Донецка будут праздновать в последнее воскресенье августа – 28-го.

Программа мероприятий в преддверие празднования Дня города в Донецке