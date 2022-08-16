Донецк начинает праздновать День города
Всевозможные концерты и церемонии начнутся в городе уже на этой неделе, а официальный День города, он же День шахтера, жители Донецка будут праздновать в последнее воскресенье августа – 28-го.
Программа мероприятий в преддверие празднования Дня города в Донецке
- 18 августа
Праздник поселка Гундоровского «Милый сердцу край» (12+) – 17.00 – ДК Гундоровский, ул. Братьев Дорошевых, 23а
- 19 августа
Праздник поселка «Для тебя, Донецк, цветы и песни» (12+) – 17.00 – клуб «Станичный», ул. Мичурина, 75
Праздник поселка «Улыбнись, любимый город» (12+) – 18.00 – 16 квартал (площадка д/с № 15)
- 20 августа
Праздник поселка «Мартышанский разгуляй» (12+) – 19.00 – пос. Западный (рыночная площадь)
- 23 августа
Церемония торжественного возложения цветов к обелиску «Шахтерам Донецка» (12+) – 14.00 – сквер центра города
Концерт «Шахтерский край, страна моя», посвященный Дню шахтера (12+) – 15.00 – городской музей, пр. Мира, 21
- 25, 26 августа
Финал Кубка главы администрации Донецка по футболу среди дворовых команд (12+) – 9.00 – городской стадион.