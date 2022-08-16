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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донецк поздравили экстрим-пилоты и человек-домкрат

культура

Донецк начинает праздновать День города

Донецк начинает праздновать День города

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Всевозможные концерты и церемонии начнутся в городе уже на этой неделе, а официальный День города, он же День шахтера, жители Донецка будут праздновать в последнее воскресенье августа – 28-го.

Программа мероприятий в преддверие празднования Дня города в Донецке

  • 18 августа
    Праздник поселка Гундоровского «Милый сердцу край» (12+) – 17.00 – ДК Гундоровский, ул. Братьев Дорошевых, 23а
  • 19 августа
    Праздник поселка «Для тебя, Донецк, цветы и песни» (12+) – 17.00 –  клуб «Станичный», ул. Мичурина, 75
    Праздник поселка «Улыбнись, любимый город» (12+) – 18.00 – 16 квартал (площадка д/с № 15)
  • 20 августа
    Праздник поселка «Мартышанский разгуляй» (12+) – 19.00 – пос. Западный (рыночная площадь)
  • 23 августа
    Церемония торжественного возложения цветов к обелиску «Шахтерам Донецка» (12+) – 14.00 – сквер центра города
    Концерт «Шахтерский край, страна моя», посвященный Дню шахтера (12+) – 15.00 – городской музей, пр. Мира, 21
  • 25, 26 августа
    Финал Кубка главы администрации Донецка по футболу среди дворовых команд (12+) – 9.00 – городской стадион.

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