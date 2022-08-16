16 августа на стройплощадку привезли первые металлические конструкции для строительства нового моста через реку Северский Донец на трассе М4 «Дон».

Устанавливать их начнут только после того, как закончится разборка старых аварийных пролетов и будут проведены другие подготовительные работы.

Кстати, на данный момент разобраны уже два пролета старого моста.

Как ранее рассказали «ПИКу» в «Автодоре», аварийный мост будет разбираться полностью, до основания опор, за исключением первой и шестой опоры. Они будут смещены на 6 м. Новый мост будет длиннее и шире, все разработано под современные стандарты. Все пролетные строения планируется полностью разобрать до конца 2022 г.