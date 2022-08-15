С 14 по 17 августа в Ростовской области ожидается опасная жара, столбик термометра может подняться до +40…+42°С. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Небольшое снижение температуры в Ростовской области синоптики прогнозируют лишь с 18 августа. Положение с пожарной опасностью усугубляют суховеи, местами ожидаются порывы восточного ветра до 15–20 м/с.

В Каменске самыми жаркими днями на этой неделе будут 15, 16 и 17 августа. Температура воздуха в эти дни в дневные часы прогреется до +37…+39°С, ночью до +22…+26. Некоторые метеоисточники указывают на вероятность слабого дождя. Небольшое понижение температуры в городе до +32…+34°С прогнозируется с 18 августа.

