В ближайшее время из резервного фонда бюджета Ростовской области будет выделено почти 154 млн руб. на покупку 800 экобоксов для сбора мусора.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области, устанавливать комплексы, состоящие из контейнеров для сбора ТКО и закрытых модулей, будут в центральной части Таганрога в рамках развития города как туристического центра.

Эта новость стала одной из самых обсуждаемых именно из-за огромной суммы, в которую обойдутся всего 800 экобоксов. Выходит, что каждый из них стоит 192 500 руб. Вот как прокомментировали тему читатели 161.RU:

– Мусорный контейнер (экобокс) 1,1м3 стоимость около 15 000 р. Интересно, какая организация выиграет конкурс?

– Че-то недорого, надо по ляму ставить цену.

– Из чего — неясно, но со стразами Сваровски….

– круто, ноутбук с самыми передовыми технологиями покупал за 130 000 рублей )))

Рискнем предположить, что устанавливать в Таганроге планируют не обычные мусорные баки, а контейнеры заглубленного типа. Эта конструкция состоит из бака цилиндрической формы 3000—5000 л, которые наполовину вкапываются в землю, с крышкой. Внутрь вставляется прочный мешок. По мере наполнения его меняют на чистый. Стоимость заглубленного контейнера в производителей Ростова-на-Дону колеблется в пределах 136 тыс. руб. Плюс плата за установку. Такие экобоксы, кстати, давно используются в Екатеринбурге, Подольске, Белгороде, Севастополе.

К сожалению, жителям малых городов, такое «мусорное счастье» в ближайшее время, видимо, не светит. Тут хоть бы ржавые баки заменили на новые.