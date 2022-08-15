С 15 августа автобус № 5 Каменск – Машзавод начал ходить по новому графику движения.

Этот автобус, как и прежде, выезжает из Каменска через пер. Станционный, автомобильный мост через Северский Донец, далее следует мимо х. Красновка до автобусной остановки в х. Масаловка.

Маршрут № 5

рабочие дни

Комбинат: 6.30 7.35 8.35 12.40 14.35 16.15 17.15 19.20

Хлебозавод: 8.20 9.45 10.50 12.25 14.20 15.20 18.10 19.00

Автовокзал: 6.45 16.45

Масаловка: 5.45 7.05 7.35 8.10 9.05 10.20 11.30 15.10 16.00 16.55 17.45 18.50 19.50

Рейсы на 9.46 10.50 15.20 18.10 от хлебозавода выполняются без заезда на комбинат.

Рейсы на 9.05 10.20 11.30 18.50 19.50 от Масаловки выполняются до хлебозавода без заезда на комбинат.

Рейс на 16.00 следует до автовокзала.

выходные дни

Комбинат: 6.30 7.35 8.35 12.40 14.35 16.15 19.20

Хлебозавод: 8.20 9.45 10.50 12.25 14.20 15.20 18.10 19.00

Автовокзал: 6.45 16.55

Масаловка: 5.45 7.05 7.35 8.10 9.05 10.20 11.30 13.10 15.10 16.00 16.55 17.45 18.50 19.50

Рейсы на 9.45 10.50 15.20 18.10 от хлебозавода выполняются без заезда на комбинат.

Рейсы на 9.05 10.20 11.30 18.50 19.50 от Масаловки выполняются до хлебозавода без заезда на комбинат.

Рейс на 16.00 следует до автовокзала.