С 16 августа автобус по маршруту Каменск – Масаловка начнет ходить по измененному графику.

Маршрут № 308 (124) Каменск – Масаловка

Каменск-Шахтинский (хлебозавод): 6.10 7.40 (рынок) 10.10 11.45 13.40 16.00

Каменск-Шахтинский (комбинат): 7.50

Каменск-Шахтинский (автовокзал): 7.30

Масаловка: 5.25 6.45 8.30 10.40 12.15 14.20 16.40

Рейс на 5.25 выполняется через комбинат до ост. хлебозавод.

Рейс на 6.45 выполняется через комбинат, хлебозавод до автовокзала.

Рейсы отправлением от хлебозавода на 10.10 11.45 13.40 16.00. Рейсы от Масаловки на 8.30 10.40 12.15 14.20 16.4 выполняются без заезда на комбинат.