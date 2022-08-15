При этом численность мужского населения составила 50,5%, а женского – 49,5%.

Как показывают данные виртуального счетчика на сайте, в рейтинге 20 самых населенных стран Земли по состоянию на 14 августа Россия занимает девятое место с населением в 146 060 101 человек. Первое место у Китая (1 456 049 258 человек), второе у Индии (1 418 972 027 человек), третье у США — (336 583 305 тыс. человек).

В ТОП-3 самых частых причин смертностей в мире вошли: ишемическая болезнь сердца, инсульты, острые инфекции нижних дыхательных путей.