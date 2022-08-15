В Ростовской области начала работу группа по формированию индекса качества городской среды региона.

Рабочую группу возглавил заместитель губернатора РО Игорь Сорокин.

Как сообщает региональная пресс-служба, сегодня на территории Донского региона Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ восемь городов признаны благоприятными для проживания. Это Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Батайск, Азов, Аксай, Белая Калитва и Цимлянск. Каменска-Шахтинского в данном списке не оказалось.

— Цель, поставленная перед нами национальным проектом «Жилье и городская среда», – сократить количество городов с неблагоприятной средой и повысить среднее значение индекса в полтора раза к 2030 году, — цитирует пресс-служба Игоря Сорокина. – Здесь важен комплексный подход. Нельзя назвать городскую среду качественной, если благоустроили парк, но дорога рядом разбита. Этой работой необходимо заниматься системно и параллельно не только в городах, но и во всех населенных пунктах донского региона.

Отметим, что под городской средой понимается совокупность застроенных и открытых городских территорий, например улиц, площадей, парков, дворов, и способов их использования горожанами в повседневной жизни.

Индекс формируется на основе 36 индикаторов, которые складываются из оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериями качества городской среды.