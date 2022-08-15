общество
Какой сегодня день: даты и события 15 августа
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 августа 2022 года.
- День археолога. Несмотря на то, что история Дня археолога не связана с какими-либо событиями и открытиями, и сам праздник не является ни государственным, ни национальным, археологи России, Белоруссии, Казахстана и Украины отмечают свой профессиональный праздник 15 августа. Кстати, на Украине он получил статус государственного в 2008 году, согласно указу президента страны №694/2008.
Археология — (от греческого archaios — древний и logos — учение) — наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала — порой больше, чем это можно себе представить.
- Степан Сеновал. В этот день православная церковь чтит память святого Стефана — первого христианского мученика, происходившего из еврейской диаспоры. По преданию, он вместе с шестью единоверцами был избран апостолами в диаконы для поддержания порядка и справедливости при «ежедневном раздаянии потребностей».
Однако деятельность Стефана не ограничивалась возложенным на него служением: он подобно апостолам проповедовал в Иерусалиме слово Божие. Однажды представители синагоги вступили с ним в спор по поводу одной из речей (в ней проповедник заявил о том, что «Всевышний не в рукотворенных храмах живет», и эти слова были расценены как богохульство) и вызвали его на суд. Доподлинно неизвестно, чем закончился спор: был ли Стефану вынесен смертный приговор или же его побила камнями разъяренная толпа. В любом случае, понятно, что святой погиб мученической смертью. Во время экзекуции Стефан просил Иисуса принять его дух, а также молился о своих убийцах.
В этот день наблюдали за приметами погоды. Степанов день и несколько последующих дней считались указателями сентября: каковы они, таков и первый месяц осени будет.
Именины в этот день
Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор
Знаменательные даты и события
- 1534 В Париже основано Общество Иисуса, известное впоследствии как Орден иезуитов
- 1723 Состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров — Петергофа
- 1799 Произошла Битва при Нови – крупнейшее сражение во время Итальянского похода А.В. Суворова
- 1810 Закончилось строительство Вандомской колонны в Париже
- 1877 Изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «Нello» («Алло»)
- 1914 Через Панамский канал прошло первое судно
Персоны
- 1005 — 1057
- Макбет
- король Шотландии, персонаж трагедии Шекспира
- 1769 — 1821
- Наполеон I Бонапарт
- французский полководец и государственный деятель, император Франции (1804-1815)
- 1771 — 1832
- Вальтер Скотт
- английский поэт, прозаик и историк
- 1863 — 1945
- Алексей Крылов
- русский и советский кораблестроитель, механик, математик, академик
- 1924 — 1994
- Сурен Каспарян
- советский офицер, Герой Советского Союза
- 1934 — 1980
- Валентин Варламов
- советский летчик-испытатель
- 1934 — 2010
- Георгий Гаранян
- советский и российский джазовый музыкант, композитор, дирижер, Народный артист РФ
- 1944 — 2007
- Джанфранко Ферре
- итальянский модельер
- 1962 — 1990
- Виктор Цой
- советский рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы «Кино»