Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 августа 2022 года.

День археолога. Несмотря на то, что история Дня археолога не связана с какими-либо событиями и открытиями, и сам праздник не является ни государственным, ни национальным, археологи России, Белоруссии, Казахстана и Украины отмечают свой профессиональный праздник 15 августа. Кстати, на Украине он получил статус государственного в 2008 году, согласно указу президента страны №694/2008.

Археология — (от греческого archaios — древний и logos — учение) — наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала — порой больше, чем это можно себе представить.

Несмотря на то, что история Дня археолога не связана с какими-либо событиями и открытиями, и сам праздник не является ни государственным, ни национальным, археологи России, Белоруссии, Казахстана и Украины отмечают свой профессиональный праздник 15 августа. Кстати, на Украине он получил статус государственного в 2008 году, согласно указу президента страны №694/2008. Археология — (от греческого archaios — древний и logos — учение) — наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала — порой больше, чем это можно себе представить. Степан Сеновал. В этот день православная церковь чтит память святого Стефана — первого христианского мученика, происходившего из еврейской диаспоры. По преданию, он вместе с шестью единоверцами был избран апостолами в диаконы для поддержания порядка и справедливости при «ежедневном раздаянии потребностей».

Однако деятельность Стефана не ограничивалась возложенным на него служением: он подобно апостолам проповедовал в Иерусалиме слово Божие. Однажды представители синагоги вступили с ним в спор по поводу одной из речей (в ней проповедник заявил о том, что «Всевышний не в рукотворенных храмах живет», и эти слова были расценены как богохульство) и вызвали его на суд. Доподлинно неизвестно, чем закончился спор: был ли Стефану вынесен смертный приговор или же его побила камнями разъяренная толпа. В любом случае, понятно, что святой погиб мученической смертью. Во время экзекуции Стефан просил Иисуса принять его дух, а также молился о своих убийцах.

В этот день наблюдали за приметами погоды. Степанов день и несколько последующих дней считались указателями сентября: каковы они, таков и первый месяц осени будет.

Именины в этот день

Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор

Знаменательные даты и события

1534 В Париже основано Общество Иисуса, известное впоследствии как Орден иезуитов

1723 Состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров — Петергофа

1799 Произошла Битва при Нови – крупнейшее сражение во время Итальянского похода А.В. Суворова

1810 Закончилось строительство Вандомской колонны в Париже

1877 Изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «Нello» («Алло»)

1914 Через Панамский канал прошло первое судно

Персоны