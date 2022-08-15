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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 15 августа

общество

Какой сегодня день: даты и события 15 августа

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 августа 2022 года.

  • День археолога. Несмотря на то, что история Дня археолога не связана с какими-либо событиями и открытиями, и сам праздник не является ни государственным, ни национальным, археологи России, Белоруссии, Казахстана и Украины отмечают свой профессиональный праздник 15 августа. Кстати, на Украине он получил статус государственного в 2008 году, согласно указу президента страны №694/2008.
    Археология — (от греческого archaios — древний и logos — учение) — наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала — порой больше, чем это можно себе представить.
  • Степан Сеновал. В этот день православная церковь чтит память святого Стефана — первого христианского мученика, происходившего из еврейской диаспоры. По преданию, он вместе с шестью единоверцами был избран апостолами в диаконы для поддержания порядка и справедливости при «ежедневном раздаянии потребностей».
    Однако деятельность Стефана не ограничивалась возложенным на него служением: он подобно апостолам проповедовал в Иерусалиме слово Божие. Однажды представители синагоги вступили с ним в спор по поводу одной из речей (в ней проповедник заявил о том, что «Всевышний не в рукотворенных храмах живет», и эти слова были расценены как богохульство) и вызвали его на суд. Доподлинно неизвестно, чем закончился спор: был ли Стефану вынесен смертный приговор или же его побила камнями разъяренная толпа. В любом случае, понятно, что святой погиб мученической смертью. Во время экзекуции Стефан просил Иисуса принять его дух, а также молился о своих убийцах.
    В этот день наблюдали за приметами погоды. Степанов день и несколько последующих дней считались указателями сентября: каковы они, таков и первый месяц осени будет.

Именины в этот день

Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор

Знаменательные даты и события

  • 1534 В Париже основано Общество Иисуса, известное впоследствии как Орден иезуитов
  • 1723 Состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров — Петергофа
  • 1799 Произошла Битва при Нови – крупнейшее сражение во время Итальянского похода А.В. Суворова
  • 1810 Закончилось строительство Вандомской колонны в Париже
  • 1877 Изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «Нello» («Алло»)
  • 1914 Через Панамский канал прошло первое судно

Персоны

  • 1005  — 1057
  • Макбет
  • король Шотландии, персонаж трагедии Шекспира
  • 1769  — 1821
  • Наполеон I Бонапарт
  • французский полководец и государственный деятель, император Франции (1804-1815)
  • 1771  — 1832
  • Вальтер Скотт
  • английский поэт, прозаик и историк
  • 1863  — 1945
  • Алексей Крылов
  • русский и советский кораблестроитель, механик, математик, академик
  • 1924  — 1994
  • Сурен Каспарян
  • советский офицер, Герой Советского Союза
  • 1934  — 1980
  • Валентин Варламов
  • советский летчик-испытатель
  • 1934  — 2010
  • Георгий Гаранян
  • советский и российский джазовый музыкант, композитор, дирижер, Народный артист РФ
  • 1944  — 2007
  • Джанфранко Ферре
  • итальянский модельер
  • 1962  — 1990
  • Виктор Цой
  • советский рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы «Кино»

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