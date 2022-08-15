Все заметили, что на сайте Wildberries на месте логотипа теперь висит — «Ягодки»?

Адрес сайта не сменился: это по-прежнему wildberries.ru. Также название Wildberries светится на кнопках сайта. А вот логотип сегодня, 15 августа, — «Ягодки». В клубнично-чернично-ежевичном стиле теперь и оформление.

Пока неясно, с чем связан этот редизайн. Навсегда ли или лишь приурочен к акции «Черная пятница». Сам Wildberries пока ничего не объявлял. Но стоит напомнить, что ранее глава Wildberries Бакальчук не исключила ребрендинга компании и переход на русский язык.