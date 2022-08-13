В праздничном забеге посвященном празднику приняли участие 30 человек в возрасте от 14 до 82 лет.

13 августа в парке им. Маяковского состоялся спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. Главным событием праздника традиционно стал забег. Приятно отметить, что в этом году в нем приняли участие постоянные бегуны, из года в год демонстрирующие отличную физическую форму и любовь к спорту – это 82-летний каменчанин, пенсионер Валентин Ножкин и представитель каменского бизнеса Ольга Петренко.

Наиболее массовой группой, принявшей участие в забеге стала возрастная категория 35 лет и старше. Среди мужчин в ней 3 место завоевал Александр Марченко, 2 место у Александра Биткова, первым стал Станислав Савченко. Среди женщин в этой же категории третьей стала Светлана Турова, 2 место у Виктории Скворцовой, 1 место у Анны Фроловой.

В категории 18 – 35 лет второй стала Анастасия Арутюнян, первое место у Вероники Вербицкой. В категории 14 – 18 лет второе место заняла Алиса Юшина, 1 место у Виолетты Авериной. В этой же категории среди юношей 1 место завоевал Игорь Богданов

Среди самых старших участников забега были награждены Ольга Петренко и Валентин Ножкин.