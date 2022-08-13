14 августа все, кто занят в строительной сфере, будут отмечать свой профессиональный праздник, принимать поздравления от коллег и близких.

В Каменске и Каменском районе сейчас строятся школа, жилой дом и детский сад.

Подрядчик ООО “Дон Строй” обязан завершить строительство детского сада в этом году. На данный момент выполнено уже 80% работ. Строителям осталось завершить укладку линолеума и покраску помещений, установить сантехнику, изготовить секции ограждений, установить во дворе детского сада скамейки, урны и другие малые архитектурные формы, смонтировать теневые навесы.

Уважаемые строители, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем легких объектов, достойных зарплат, а также здоровья и благополучия вам и вашим семьям.