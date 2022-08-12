13 августа в России День физкультурника. Это праздник касается не только профессиональных спортсменов. Если вы делаете зарядку, бегаете по утрам, более того – ходите на фитнес или играете в командные игры – то смело отмечайте, это и ваш день.

Этот повод в Каменске 13 августа отметят спортом в парке Маяковского. В программе – легкоатлетический забег (регистрация участников в 9.30), открытая площадка ГТО, показательные выступления по художественной и спортивной гимнастике СШОР № 1 и № 2, чемпионов и призеров спортивного клуба «Грандмастер», Jumping, открытая тренировка клуба Family fitness, центра йоги и фитнеса «Тонус», сайкл студии Impact.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 августа, прогнозируется жара +38 градусов. Поэтому внимание!!! Собираясь на мероприятие, не забывайте о головных уборах, питьевой воде, легкой одежде и вообще — оценивайте свои силы, упражняясь на солнцепеке.

Для справки

История этого праздника началась с постановления Совета Народных Комиссаров СССР об учреждении Всесоюзного дня физкультурника, принятого летом 1939 года. Дата проведения праздника устанавливалась ежегодно. С 1961 года его начали отмечать в СССР во вторую субботу августа. Поэтому в этом году День физкультурника в России выпадает на 13 августа.