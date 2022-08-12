Осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Поездку нужно будет совершить с 1 октября по 25 декабря. Туристы, которые приобретут путевку в предложенные сроки, смогут вернуть до 20% ее стоимости. В программе будут участвовать все регионы страны. Предположительно, акцией с туристическим кешбэком смогут воспользоваться около 600 тысяч человек. Также уточняется, что на круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.

Напомним, за два года скидки на туры получили свыше 4 миллионов человек, из них в текущем году — около 2,5 миллионов.