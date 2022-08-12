До 1 сентября в августовские ночи россияне могут любоваться самым популярным и ярким «звездным ливнем» года – метеорным потоком Персеиды.

В ночь с 11 на 12 августа можно было наблюдать пик летнего звездопада. Однако из-за полнолуния это было проблематичным. Как сообщают специалисты московского планетария, звездопадом из созвездия Персей можно любоваться не только в ночь пика. Персеиды порадуют наблюдателей в течение всего августа и особенно за неделю до и после своего пика. При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 100 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. Для наблюдения метеорного дождя не нужны астрономические приборы, звездопад наблюдают невооруженным глазом.

Остается добавить, что метеорный поток в этом году действует с 14 июля по 1 сентября, а активен он с 5 по 20 августа.