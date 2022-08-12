Из-за неблагоприятных погодных условий многократно увеличивается риск возникновения пожаров.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 августа, в Каменске, по прогнозам синоптиков, в дневные часы жара усилится до +36…+38 градусов. Ночью до +26 градусов. Осадки маловероятны. В эти же дни город окажется во власти сильных ветров с порывами 16-19 м/с. Знойная засушливая погода в совокупности с сильными ветрами многократно повышают вероятность возникновения пожаров. Поэтому жителям необходимо соблюдать меры пожарной безопасности на личных участках, не допускать разведения костров в лесах и палов сухой растительности, соблюдать правил пожарной безопасности.

А вот в пятницу, 12 августа, в области объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. В некоторых районах прогнозируют сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра со скоростью 20-24 м/с.