Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 августа 2022 года.

День Военно-воздушных сил России. День Военно-воздушных сил (День ВВС) отмечается в России 12 августа в соответствии с Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Этот праздник получил статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы и возрождению и развитию российских воинских традиций. Он установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства.

День Военно-воздушных сил (День ВВС) отмечается в России 12 августа в соответствии с Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». Этот праздник получил статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы и возрождению и развитию российских воинских традиций. Он установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства. Силуан и Сила. В этот день отмечают память Силы и Силуана — двух апостолов от семидесяти, сподвижников святого Павла. По преданию, после состоявшегося в 51 году в Иерусалиме Собора апостолов Павла и Варнаву отправили в Антиохию для разъяснения соборного послания. С ними последовал и Сила, который ревностно помогал Павлу во всех делах. Апостолы посетили Сирию, Киликию, Македонию и Филиппы. В Коринфе Силу рукоположили во епископы. За свою жизнь он совершил множество чудес и знамений.

Силуан также был учеником апостола Павла. Считается, что после многих лет странствий он стал епископом Солунским. Впрочем, существует также версия, что Сила и Силуан — один и тот же человек (в пользу этого говорит и схожесть имен). Как бы то ни было, на Руси праздник носил двойное название.

В это время особое внимание уделяли ржи. Крестьяне говорили: «На Силу и Силуана рожь бывает пьяна», — то есть полна зерном и клонится к земле. Можно приступать и к посеву озимой ржи: «Посеешь рожь на Силу — родится сильно»; «Сила хлеб силит». Считалось, что силы в этот день прибавляется и у людей («бессильный богатырем живет»), и у животных, и у растений («на Силу от земли берут силу»).

Существовало поверье, что на Силуана и Силу «обмирают», опившись молоком, ведьмы. Нечистой силе приписывали способность задаивать коров до смерти. Зато если после трапезы ведьма «обомрет», то ее уже ничем не разбудишь — самое время прижечь ей пятки соломой, чтобы вся ее сила ушла в землю. Знающие люди говорили, что после такого обряда ведьма уже никогда не дотронется до коровы.

Именины в этот день

Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел

Знаменательные даты и события

1323 Заключен первый официальный мирный договор между Великим Новгородом и Швецией — «Ореховский мир»

1851 Американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку

1865 Во время хирургической операции впервые использована карболовая кислота (фенол) для дезинфекции

1908 Начато производство новой модели автомобиля – Форд-Т

1981 Компания IBM выпустила первый персональный компьютер

2000 Во время учений в результате катастрофы затонула подводная лодка «Курск»

2013 На всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб

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