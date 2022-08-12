Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 12 августа
Фото: militaryarms.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 12 августа

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 августа 2022 года.

  • День Военно-воздушных сил России. День Военно-воздушных сил (День ВВС) отмечается в России 12 августа в соответствии с Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
    Этот праздник получил статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы и возрождению и развитию российских воинских традиций. Он установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства.
  • Силуан и Сила. В этот день отмечают память Силы и Силуана — двух апостолов от семидесяти, сподвижников святого Павла. По преданию, после состоявшегося в 51 году в Иерусалиме Собора апостолов Павла и Варнаву отправили в Антиохию для разъяснения соборного послания. С ними последовал и Сила, который ревностно помогал Павлу во всех делах. Апостолы посетили Сирию, Киликию, Македонию и Филиппы. В Коринфе Силу рукоположили во епископы. За свою жизнь он совершил множество чудес и знамений.
    Силуан также был учеником апостола Павла. Считается, что после многих лет странствий он стал епископом Солунским. Впрочем, существует также версия, что Сила и Силуан — один и тот же человек (в пользу этого говорит и схожесть имен). Как бы то ни было, на Руси праздник носил двойное название.
    В это время особое внимание уделяли ржи. Крестьяне говорили: «На Силу и Силуана рожь бывает пьяна», — то есть полна зерном и клонится к земле. Можно приступать и к посеву озимой ржи: «Посеешь рожь на Силу — родится сильно»; «Сила хлеб силит». Считалось, что силы в этот день прибавляется и у людей («бессильный богатырем живет»), и у животных, и у растений («на Силу от земли берут силу»).
    Существовало поверье, что на Силуана и Силу «обмирают», опившись молоком, ведьмы. Нечистой силе приписывали способность задаивать коров до смерти. Зато если после трапезы ведьма «обомрет», то ее уже ничем не разбудишь — самое время прижечь ей пятки соломой, чтобы вся ее сила ушла в землю. Знающие люди говорили, что после такого обряда ведьма уже никогда не дотронется до коровы.

Именины в этот день

Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел

Знаменательные даты и события

  • 1323 Заключен первый официальный мирный договор между Великим Новгородом и Швецией — «Ореховский мир»
  • 1851 Американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку
  • 1865 Во время хирургической операции впервые использована карболовая кислота (фенол) для дезинфекции
  • 1908 Начато производство новой модели автомобиля – Форд-Т
  • 1981 Компания IBM выпустила первый персональный компьютер
  • 2000 Во время учений в результате катастрофы затонула подводная лодка «Курск»
  • 2013 На всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб

Персоны

  • 69 до н.э.  — 30 до н.э.
  • Клеопатра
  • последняя царица Египта из династии Птолемеев
  • 1744  — 1818
  • Николай Новиков
  • русский просветитель, издатель, журналист
  • 1757  — 1827
  • Уильям Блейк
  • английский поэт и художник
  • 1758  — 1828
  • Арина Родионовна
  • няня русского поэта А.С. Пушкина
  • 1875  — 1955
  • Томас Манн
  • немецкий писатель, эссеист, Нобелевский лауреат
  • 1904  — 1918
  • Алексей Романов
  • российский Цесаревич и Великий Князь
  • 1905  — 1982
  • Генри Фонда
  • американский актер, обладатель премии «Оскар»
  • 1908  — 1964
  • Ян Флеминг
  • английский писатель, автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде
  • 1934  — 1975
  • Олег Куваев
  • советский геолог, геофизик, писатель
  • 1936  — 2017
  • Лев Федоров
  • советский и российский эколог, ученый-химик, доктор химических наук
  • 1944  — 2004
  • Николай Калинин
  • советский дирижер, композитор, профессор, Народный артист РСФСР

Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Вверх