С 13 августа автобус № 25 начнет ходить по новому расписанию. Изменится и маршрут следования.

Как сообщает пресс-служба администрации Каменска, из города автобус будет отправляться от железнодорожного вокзала и будет следовать по пр. Карла Маркса со всеми остановками, 9-я школа, хлебозавод, ПОГАТ, далее по ул. Ворошилова до автовокзала, а затем по трассе М4 «Дон» до мкр. Заводского. Из мкр. Заводского автобус будет отправляться от остановки на ул. Парковой, объезжать все остановки в Заводском, далее выезжать на трассу М4 «Дон» до города. Въезжать в город автобус будет на ул. Красную и следовать до центрального рынка, на крест, по пр. Карла Маркса до железнодорожного вокзала.

Маршрут № 25

ежедневно

Каменск-Шахтинский (ж/д вокзал): 7.27 9.07 11.38 13.30 17.02 20.10

Заводской (ост. Парковая): 6.35 8.15 10.00 12.25 14.20 18.00 21.00