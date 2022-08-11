Невысокая температура, кашель, боль и першение в горле, осиплый голос, а также слабость являются наиболее распространенными симптомами «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщается на телеграм-канале федерального Роспотребнадзора.

По наблюдениям специалистов, в большинстве случаев болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты болеют дома, под наблюдением участкового врача. Потеря обоняния, которая была отличительным признаком коронавируса, сейчас встречается у инфицированных COVID-19 крайне редко.

Накануне, 10 августа, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что возобновлять ограничения на данном этапе развития эпидпроцесса, связанного с распространением сублиний BA.4 и BA.5 штамма «омикрон», не требуется.

По данным оперативного штаба, в РФ за сутки выявлено более 25,8 тыс. заболевших коронавирусом, что почти на 2 тыс. больше, чем днем ранее. Госпитализированы более 2,5 тыс. человек, скончались 52 ковидных пациента.