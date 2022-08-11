По данным официальной статистики, в Ростовской области за сутки с 10 на 11 августа заболели ковидом 509 чел., что на 138 больше, чем днем ранее (с 9 на 10 августа — 371 чел.). Заметим, в последний раз такие показатели регистрировались в середине апреля этого года.

По состоянию на 11 августа за сутки в регионе госпитализированы 38 пациентов, выздоровели 410, умерших нет. В России за минувшие сутки выявили 25 815 новых случаев СOVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в РФ. Также сообщается о 14 221 выздоровевшем пациенте, 52 умерших, 2525 госпитализированных.

Рост числа госпитализаций отмечен в 33 регионах, снижение — в 44, ситуация не изменилась в восьми регионах.