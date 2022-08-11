Ученые выявили в России новый штамм COVID-19, представляющий собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». Об этом сообщает РБК.

«Русский дельтакрон» был выявлен при исследованиях в Петербурге и пока не был замечен в других странах. По мнению специалистов, штамм, содержащий в себе геномы «омикрона» и «дельта», представляет большую редкость, так как «дельта» уже практически исчез. Пока новый штамм находится в стадии исследования, и неизвестно, насколько он опасен, способен ли вытеснить другие штаммы и вызвать тяжелый ковид.

11 августа Роспотребнадзор сообщил о шести подтвержденных в России случаях заражения «дельтакроном». Об этом говорится на сайте ведомства. Но поскольку этот вариант коронавируса относится к недоминирующим линиям COVID-19, то в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве.