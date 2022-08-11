11 августа до 17.00 в х. Старая Станица напряжение в сети будет низким, а в хуторах Лесном, Абрамовка, Диченском и Дубовом Каменского района электричества не будет совсем.

Вероятно, отсутствует электроснабжение и в СНТ, расположенных рядом с Абрамовкой.

Причина сбоя подачи электроэнергии – плановые работы на подстанции, которые проводит Каменское РЭС, сообщает районная газета «Земля».

Такие же проблемы с электроснабжением в этих населенных пунктах ожидаются и в пятницу, 12 августа.