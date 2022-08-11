До 17 августа в Ростовской области будут принимать документы для участия в конкурсном отборе программы «Земский учитель». Программа призвана решать проблему дефицита учителей в сельских школах.

Учителям, которые примут участие в проекте, и согласятся работать в сельских населенных пунктах, рабочих поселках или городах с населением до 50 тыс. человек выплатят единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. Деньги будут выплачены при непосредственном трудоустройстве учителя. В числе основных требований: претенденту должно быть не более 55 лет, он может иметь как высшее, так и среднее профессиональное образование. При этом обязан отработать в течение пяти лет по основному месту работы с нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

С условиями, списком документов и перечнем вакантных должностей можно ознакомиться на официальном портале Минобразования РО.