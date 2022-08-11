В конкурсе проектов по обустройству туристических центров от Ростуризма приняли участие 80 городов со всей России с численностью населения до 2 млн человек.

Одним из победителей стал Таганрог. Обязательным условием победы в конкурсе было наличие кварталов исторической застройки на площади до 100 га с объектами туристического притяжения, а также утвержденные границы туристического центра города, сообщает Правительство Ростовской области.

В течение 2023 года город сможет на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду.

Областные власти сейчас активно пытаются сделать из Таганрога исторический центр. Реставрируется центр города и набережная, модернизируется трамвайная инфраструктура.