На этой неделе в каменской городской прокуратуре состоялось совещание, поводом к которому стала недавняя прокурорская проверка в отношении работы судебных приставов в Каменском районном отделении.

Проверкой было установлено, что в Каменске-Шахтинском четыре семьи давно не могут получить положенное им жилье. Квартиры должна предоставить администрация города на основании судебных решений.

– Странно, но почему-то судебные решения до сих пор не исполнены. И это ваша непосредственная недоработка, – строго заявил прокурор А. Коростылев в адрес О. Асеевой, начальника Каменского отделения судебных приставов. – Есть федеральный закон, на основании которого в подобных случаях к ответственности привлекается непосредственно глава администрации города, так как должником перед этими людьми является городская администрация. Вот и привлекайте.

По информации А. Коростылева, проверка в отношении работы судебных приставов продолжается, по ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.