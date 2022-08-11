Этим летом Артем Хайрулаев должен был получить диплом института водного транспорта им. Г. Седова – легендарной ростовской мореходки. Но вместо этого каменчанин застрял на аварийном судне в Индийском океане.

Как «ПИКу» рассказывала супруга Артема Юлия, в декабре 2021 года ее муж заключил контракт с ростовским крюингом* по схеме «4+1». Он должен был отправиться в плавание на 4 месяца, оставшийся месяц отводится на смену экипажа. В реальности же все превратилось в девятимесячный экстрим в открытом море.

Моряки (21 человек) после окончания контракта не могли покинуть нефтяной танкер INDA, принадлежащий астраханскому морскому агентству «ТрансМорФлот».

В качестве причин высказывалось несколько версий. По словам родственников моряков, официальная такова: якобы на судно были наложены санкции, поэтому его отказывались принимать как в порту Аланг, так и ряде других близлежащих гаваней.

Вторая версия, которая родственникам и самим морякам кажется более правдоподобной: у судна были неполадки с мотором, и оно попросту не могло самостоятельно добраться до порта и сменить экипаж

За долгие девять месяцев у моряков существенно подорвалось здоровье. У Артема слезли ногти, появились проблемы со спиной.

Шестерым морякам все же удалось вернуться домой, среди них и каменчанин Артем Хайрулаев.

По словам Юлии, Артему предстоит серьезно восстанавливаться. Каменчанин не успел получить судоводительский диплом, поэтому в институте ему дадут академический отпуск.

– Огромное спасибо СМИ и тем, кто помогал вернуть домой наших мужчин, – поблагодарила семья Хайрулаевых.

К слову, сам Артем после экстремальных путешествий не планирует бросать море. После получения диплома собирается работать по специальности.

На борту аварийного нефтяного танкера INDA продолжают оставаться еще 15 членов экипажа, их дальнейшая судьба неизвестна.