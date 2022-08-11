Накануне нового учебного года, с 15 по 26 августа, в рамках горячей линии специалисты каменского Центра гигиены и эпидемиологии будут консультировать жителей города и района по качеству и безопасности детских товаров, а также школьных принадлежностей.

Связаться со специалистами можно по телефону горячей линии: 8 (863 65) 7-22-63.

Также можно обратиться с возникшей проблемой или вопросом непосредственно в Центр гигиены и на личном приеме получить консультацию. Обращаться по адресу: ул. Пушкина, 79.