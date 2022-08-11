Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 августа 2022 года.

Рождество святителя Николая Чудотворца. 11 августа Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых на Руси.

Надо сказать, что помимо двух основных праздников, посвященных святителю Николаю, празднуемых (по новому стилю) 19 декабря (блаженное успение святого) и 22 мая (перенесение святых мощей в город Бар), существуют и другие дни церковного чествования Угодника Божия Николы. А вот праздник его рождения пока не очень широко известен в России, поскольку был возрожден не так давно – в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II празднование Рождества Святителя Николая было возобновлено.

Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии, что на южном побережье малоазийского полуострова. Его родители Феофан и Нонна были благочестивыми и праведными христианами, но долгое время были бездетны, о чем очень горевали и постоянно молились Богу о послании им ребенка. Господь услышал их и послал им сына, а они дали обет посвятить единственного своего ребенка служению Богу.

Младенец же Николай со дня своего рождения показал людям свет будущей своей славы великого чудотворца. Первое чудо он явил при самом своем рождении, исцелив свою мать от тяжелой болезни. К тому же новорожденный младенец еще в купели во время крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице.

Уже с младенчества Святой Николай начал жизнь постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз, после вечерних молитв родителей. Став чуть постарше он преуспел в изучении Божественного Писания, целые дни проводил в храме, а ночью молился и читал книги. Будучи постоянно в трудах и молитве Николай проявлял великое милосердие к окружающим, приходил на помощь страждущим и раздал все свое имение нищим. Сам он вел простой и весьма аскетичный образ жизни и прославился как великий угодник Божий.

Еще при жизни святитель Николай совершал многие чудеса – не раз спасал утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах, исцелял людей от недугов и даже воскрешал их, боролся за правду и требовал у власть имущих восстановления справедливости, учил своей жизнью любви и состраданию. Он прожил достойную жизнь и, достигнув глубокой старости, мирно скончался.

11 августа Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых на Руси. Надо сказать, что помимо двух основных праздников, посвященных святителю Николаю, празднуемых (по новому стилю) 19 декабря (блаженное успение святого) и 22 мая (перенесение святых мощей в город Бар), существуют и другие дни церковного чествования Угодника Божия Николы. А вот праздник его рождения пока не очень широко известен в России, поскольку был возрожден не так давно – в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II празднование Рождества Святителя Николая было возобновлено. Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии, что на южном побережье малоазийского полуострова. Его родители Феофан и Нонна были благочестивыми и праведными христианами, но долгое время были бездетны, о чем очень горевали и постоянно молились Богу о послании им ребенка. Господь услышал их и послал им сына, а они дали обет посвятить единственного своего ребенка служению Богу. Младенец же Николай со дня своего рождения показал людям свет будущей своей славы великого чудотворца. Первое чудо он явил при самом своем рождении, исцелив свою мать от тяжелой болезни. К тому же новорожденный младенец еще в купели во время крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице. Уже с младенчества Святой Николай начал жизнь постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз, после вечерних молитв родителей. Став чуть постарше он преуспел в изучении Божественного Писания, целые дни проводил в храме, а ночью молился и читал книги. Будучи постоянно в трудах и молитве Николай проявлял великое милосердие к окружающим, приходил на помощь страждущим и раздал все свое имение нищим. Сам он вел простой и весьма аскетичный образ жизни и прославился как великий угодник Божий. Еще при жизни святитель Николай совершал многие чудеса – не раз спасал утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах, исцелял людей от недугов и даже воскрешал их, боролся за правду и требовал у власть имущих восстановления справедливости, учил своей жизнью любви и состраданию. Он прожил достойную жизнь и, достигнув глубокой старости, мирно скончался. Калинник. Первоначальное название праздника, который отмечается в этот день, связано с именем одного из святых мучеников – Каллиника Киликийского, жившего в 3–4 веках. Его проповедь о Христе в городе Анкире вызвала гнев язычников. Каллиника схватили и представили на суд игемону Сакердону. Тот приговорил святого к страшному наказанию: его обули в железные сапоги с гвоздями, торчащими внутрь, и так отвели к месту казни, где сожгли заживо. Однако тело мученика осталось невредимо, и впоследствии его погребли христиане.

Поскольку имя проповедника очень похоже на название хорошо известной на Руси ягоды, которая к тому же поспевает к этому времени, то Калинник стал еще и праздником калины. Это растение русские люди считали символом чистой и непорочной красоты, а горький вкус ягод символизировал горькую судьбу девушки, отданной замуж без любви.

Из калины крестьянки варили кисели и компоты, толкли ее с медом, делали мармелад, смешивая с яблочным пюре. Калинниками на Руси называли пироги с калиной. Так описывает их приготовление Владимир Даль: «Щепоть калины завернет в ржаное тесто хозяйка пирожком, расправит, запеленает сухим капустным листом — и на противень, в печь, на вольный дух, пусть потомится и зажарится. А как хлебом потянет, как запахнет лакомством — открывай заслонку, вынимай готовые калинники. Лист капустный отрясется – и вот он, пирог с калинкой, с лесным душком!».

Также калинниками называли утренние морозы, которые уже случались в это время и губительно действовали на хлеба, оставшиеся на полях. В северных губерниях молились: «Пронеси, Господи, мороком, а не морозом». Морок, или туман, в этот день предвещал хороший урожай ячменя и овса. «Коли на Калинника туман — припасай косы про овес с ячменем», — подмечали крестьяне. А вот если спелый овес вновь зазеленеет — значит, осень будет ненастной.

Именины в этот день

Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Серафима

Знаменательные даты и события

1337 Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троице-Сергиевой лаврой

1959 В Москве открыт международный аэропорт «Шереметьево»

1973 В СССР начался показ фильма «Семнадцать мгновений весны»

1979 В авиакатастрофе погибла футбольная команда «Пахтакор»

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