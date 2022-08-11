транспорт
Автобус № 5 до Заводского опять изменит расписание
С 12 августа график движения «пятерки» изменится.
Ходить она будет по-прежнему по нижней дороге – мимо Красновки до пятачка в х. Масаловке в районе ул. Тимирязева.
Маршрут № 5
рабочие дни
Комбинат: 6.30 7.40 12.40 14.35 16.25 17.15 19.20
Хлебозавод: 10.50 12.30 14.25 19.00
Масаловка: 5.50 7.10 8.10 11.30 13.15 15.10 16.55 17.45 19.50
Рейс на 10.50 от хлебозавода выполняется без заезда на комбинат. Рейсы на 11.30 и 19.50 от Масаловки выполняются до хлебозавода без заезда на комбинат.
выходные дни
Комбинат: 6.30 7.40 16.25 19.20
Хлебозавод: 10.50 12.30 14.25 16.15 19.00
Масаловка: 5.50 7.10 8.10 11.30 13.15 15.10 16.55 19.50
Рейсы на 10.50 12.30 14.25 от хлебозавода выполняются без заезда на комбинат. Рейсы на 11.30 13.15 и 19.50 от Масаловки выполняются до хлебозавода без заезда на комбинат.