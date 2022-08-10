С 11 августа, кроме городского автобуса № 5 по маршруту Каменск – Масаловка, начнут ходить еще три районных автобуса.

Для того чтобы у жителей Масаловки и мкр. Заводского было больше возможностей добраться до Каменска, администрация Глубокинского ПАТП запускает один абсолютно новый маршрут № 308 (124) Каменск-Шахтинский – Масаловка и меняет график движения двух старых: № 301 (123) Каменск-Шахтинский – Глубокий и № 317 (121) Каменск-Шахтинский – Сибилев.

Маршрут № 308 (124) Каменск-Шахтинский – Масаловка

ежедневно, через парк Маяковского

Каменск-Шахтинский (хлебозавод): 6.10 7.40 (рынок) 10.00 12.45 16.10 (пт) 17.10 (рынок)

Каменск-Шахтинский (комбинат): 7.50 16.15 (пт) 17.25

Каменск-Шахтинский (автовокзал): 7.30, 17.05

Масаловка: 5.25, 6.45, 8.20, 10.30, 13.30, 16.40 (пт), 17.55.

Рейс на 6.45 выполняется через комбинат, хлебозавод до остановки «Автовокзал».

Маршрут № 301 (123) Каменск-Шахтинский – Глубокий

ежедневно, через х. Старая Станица

Каменск-Шахтинский (ж/д вокзал): 6.15 7.35 9.20 10.50 (раб) 12.30 14.50 15.50 17.30 (раб) 18.45

Глубокий: 5.00 6.15 7.40 9.10 11.40 14.00 16.00 (раб) 17.15

Масаловка – Каменск: 5.15 6.30 7.55 9.25 11.55 14.15 16.15 (раб.) 17.30

Через х. Старая Станица до остановки ж/д вокзал.

Маршрут № 317(121) Каменск-Шахтинский – Сибилев

по рабочим дням

Через парк им. Маяковского до остановки «Хлебозавод»

Каменск-Шахтинский (хлебозавод): 14.00

Глубокий: 7.00 13.00

Масаловка – Каменск: 7.15 13.15

Для получения дополнительной информации о транспортном сообщении по межмуниципальным маршрутам Каменского района обращаться в МУП «Глубокинское ПАТП» тел.: 8 (909) 414 7779, 8 (86365) 95471, 8 (86365) 95437.