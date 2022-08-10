9-го августа в Канаде состоялся первый матч в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею. В Эдмонтоне встретились сборные Чехии и Словакии.

В стартовом матче МЧМ-2022, прошедшем на стадионе «Роджерс Плэйс», победу одержала чешская сборная со счетом 5:4. Ближайшую встречу в рамках молодежного чемпионата мира проведут сборные Швеции и Швейцарии. Следить за подробностями матча можно будет на портале о спорте и прогнозах Рейтинге Букмекеров.

Первый период завершился с преимуществом словаков со счетом 0:2. На 4-й минуте шайбу забил Петровски, а на 6-й отличился Кашлик. Во втором игровом периоде Чехия вырвалась вперед, отправив в ворота соперника три шайбы. Авторами голов стали Рышавы, Гута и Шаповалив. Третий отрезок игры также стартовал с гола сборной Чехии, на этот раз отличился Мышак.

Словаки сумели отыграться в заключительные 10 минут благодаря шайбам Петровицки и Кашлика, которые они забили в большинстве. Но на 59-й минуте матча сборная Чехии все же вырвала победу — гол забил Штурц.

В результате встреча команд завершилась со счетом 5:4.

46-й турнир молодежного чемпионата мира по хоккею должен был пройти с 26-го декабря 2021 года по 5-е января 2022 года. Но сроки проведения МЧМ-2022 были перенесены из-за роста числа заболеваемости Covid-19 в нескольких командах. Теперь матчи пройдут с 9-го по 20-е августа 2022 года.

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