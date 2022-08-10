Трагедия произошла 8 августа в Каменске на ул. Красной.

– По факту произошедшего нами проводится процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, – комментирует произошедшее Антон Босенко, руководитель следственного отдела по городу Донецку СУ СК РФ по Ростовской области.

Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что 82-летняя пенсионерка находилась дома в Каменске-Шахтинском одна. Она решила помыть окна в своей квартире на 4-м этаже. Приготовила тазик и тряпки. Видимо, когда потянулась в дальний угол окна, не удержалась и сорвалась вниз. О случившемся на пульт спасательной службы сообщили соседи, обнаружившие упавшую с тряпкой в руке на земле под окнами.

Женщина в результате падения погибла. Прибывшие на место трагедии следователи не обнаружили следов насильственной смерти на теле погибшей, не обнаружено и следов криминального преступления в квартире каменчанки.