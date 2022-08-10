Власти Ростова-на-Дону подтвердили планы по переносу главного автовокзала города.

Наиболее удобной для его расположения считается территория старого аэропорта на пр. Шолохова, откуда можно уехать в любую точку Ростовской области.

Кроме того, перенос автовокзала позволит сократить количество автобусов в центре города. Об этом глава региона Василий Голубев сообщил на совещании в администрации Ростова-на-Дону по вопросу синхронизации работ в рамках проекта «Городская электричка», сообщает «Блокнот Ростов-на-Дону».

Меж тем планы по реконструкции Привокзальной площади остаются в силе. Инвестором проекта реконструкции является ООО «Донавтовокзал». Предполагается создание четырех транспортных терминалов и реконструкция здания главного автовокзала.