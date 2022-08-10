Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 августа 2022 года.

Международный день биодизеля. Ежегодно 10 августа отмечается Международный день биодизеля (International Biodiesel Day). Этот неофициальный праздник экологически чистого топлива учрежден в память о первом его использовании – 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло, и с целью распространения информации о преимуществах биодизельного топлива.

Ежегодно 10 августа отмечается Международный день биодизеля (International Biodiesel Day). Этот неофициальный праздник экологически чистого топлива учрежден в память о первом его использовании – 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло, и с целью распространения информации о преимуществах биодизельного топлива. Прохоры – Пармены. В этот день православные поминают апостолов от семидесяти, выбранных учениками Иисуса Христа в числе семи диаконов. История такова: двенадцать апостолов созвали своих учеников и велели выбрать семь человек, которые бы занимались решением бытовых вопросов, пеклись о ежедневных нуждах, раздавали милостыню страждущим — с тем, чтобы сами апостолы могли уделять больше внимания распространению слова Божия. Избраны были Стефан, Филипп, Никанор, Тимон, Николай, Прохор и Пармен. В честь последних двух получил название народный праздник.

Предание сообщает, что Прохор был спутником апостола Петра, а впоследствии стал епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. Что касается Пармена, то его житие гласит: он с особенным усердием исполнял поручения апостолов и служил при трапезах, но скончался еще до того, как ученики Христа покинули Иерусалим. Впрочем, существует и другая версия: будто бы Пармен проповедовал Евангелие в Македонии и окончил жизнь мученической смертью при императора Траяне.

Главное правило этого дня на Руси звучало так: «Прохоры-Пармены — не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается.

Именины в этот день

Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан

Знаменательные даты и события

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