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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 10 августа

общество

Какой сегодня день: даты и события 10 августа

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 августа 2022 года.

  • Международный день биодизеля. Ежегодно 10 августа отмечается Международный день биодизеля (International Biodiesel Day). Этот неофициальный праздник экологически чистого топлива учрежден в память о первом его использовании – 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло, и с целью распространения информации о преимуществах биодизельного топлива.
  • Прохоры – Пармены. В этот день православные поминают апостолов от семидесяти, выбранных учениками Иисуса Христа в числе семи диаконов. История такова: двенадцать апостолов созвали своих учеников и велели выбрать семь человек, которые бы занимались решением бытовых вопросов, пеклись о ежедневных нуждах, раздавали милостыню страждущим — с тем, чтобы сами апостолы могли уделять больше внимания распространению слова Божия. Избраны были Стефан, Филипп, Никанор, Тимон, Николай, Прохор и Пармен. В честь последних двух получил название народный праздник.
    Предание сообщает, что Прохор был спутником апостола Петра, а впоследствии стал епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. Что касается Пармена, то его житие гласит: он с особенным усердием исполнял поручения апостолов и служил при трапезах, но скончался еще до того, как ученики Христа покинули Иерусалим. Впрочем, существует и другая версия: будто бы Пармен проповедовал Евангелие в Македонии и окончил жизнь мученической смертью при императора Траяне.
    Главное правило этого дня на Руси звучало так: «Прохоры-Пармены — не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается.

Именины в этот день

Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан

Знаменательные даты и события

  • 70 Разрушен Второй Иерусалимский Храм
  • 1500 Диегу Диаш открыл остров Мадагаскар
  • 1675 Заложен первый камень в основание фундамента Гринвичской обсерватории
  • 1792 В Париже вспыхнуло народное восстание
  • 1793 Впервые Лувр открылся для публики как национальный художественный музей
  • 1913 В Харбине завершил свой кругосветный велопробег русский спортсмен Онисим Панкратов

Персоны

  • 1702  — 1758
    Степан Апраксин
    русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал
  • 1865  — 1936
    Александр Глазунов
    русский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель
  • 1894  — 1958
    Михаил Зощенко
    русский и советский писатель
  • 1937  — 2000
    Анатолий Собчак
    советский и российский государственный деятель и политик
  • р. 1929
    Олег Стриженов
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
  • 1957  — 2006
    Андрей Краско
    российский актер театра и кино

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