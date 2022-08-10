По всей нашей сети платных дорог в августе прогнозируется рост трафика минимум на 10%, сообщает компания.

– С 10 по 15 августа трасса будет максимально перегружена. В одну сторону будут торопиться те, кто еще не успел в этом году попасть на море, а в другую – спешащие попасть домой к 1 сентября, – отметил заместитель директора ростовского филиала госкомпании «Автодор» Олег Плешаков в разговоре с корреспондентом «ПИКа».

По расчетам специалистов, ожидается, что в последний летний месяц на платных участках будет более 30 млн проездов.

Опираясь на статистику прошлых лет, пик придется на во вторую и третью субботу августа — 13 и 20-го. Госкомпания напоминает: с ростом трафика увеличивается и риск ДТП. Просим вас быть предельно внимательными и соблюдать ПДД. Не садиться за руль уставшим, в нетрезвом виде.