С 10 августа в связи с предполагаемым закрытием виадука автобусы №№ 5 и 25 изменили маршрут и график движения.

Автобус № 5, как и прежде, выезжает из Каменска-Шахтинского по мосту через Северский Донец мимо парка Маяковского, далее мимо Красновки до ул. Тимирязева в х. Масаловка.

Автобус № 25 теперь ходит из Каменска в мкр. Заводской от хлебокомбината либо от автовокзала через трассу М4 «Дон». Конечной остановкой автобуса № 25 является остановочный павильон на ул. Парковой, а не на ул. Троян, как сообщалось ранее.

Меж тем утром 10 августа виадук в Заводском был еще открыт. А дорожный знак «кирпич», запрещающий проезд на этот путепровод, замотали полиэтиленовой пленкой. Не исключено, что виадук закроют в течение дня 10 августа.