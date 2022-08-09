По мнению специалистов Роспотребнадзора необходимость для введения ограничительных мер, связанных с распространением вариантов «омикрона» BA.4 и BA.5 на сегодняшний отсутствует. Об этом говорится на сайте ведомства.

По информации Роспотребнадзора, по итогам прошлой (31-й) недели в стране было зафиксировано 117 752 случая заболевания коронавируса, а показатель заболеваемости составил 80,24 на 100 тысяч населения, что на 59,7% выше, чем на предыдущей неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 12 регионах, увеличение заболеваемости — в 85 российских регионах.

Роспотребнадзор рекомендует лицам из групп риска — пожилым людям и больным хроническими заболеваниями — ношение масок в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы).