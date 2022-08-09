9 августа на ул. Ворошилова в районе перекрестка с ул. Московской появилось новое разрытие – как раз между двумя раскопанными участками канализационного коллектора.

Теперь весь транспорт, в том числе пассажирские автобусы, вынуждены вилять змейкой между огороженными ямами.

«ПИКу» удалось выяснить, что к аварийной канализации новая канава отношения не имеет. В этом месте «Каменскгаз» проводит подключение к сетям газоснабжения строящегося торгового центра.

Предполагается, что работы будут выполнены до 17 августа, после чего эту яму закопают.