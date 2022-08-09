Руководитель каменского образцового хореографического коллектива «Гранд Па» Дарья Минкевич была выбрана из 46 жителей Ростовской области для участия в номинации «Призвание» конкурса «Народное признание – 2022».

Отбор номинантов стартовал 1 июля этого года. Из предложенных кандидатур оргкомитет премии отобрал по пять претендентов для каждой из четырех номинаций – «Призвание», «Первенство», «Поступок», «Партнерство». Всего дончане выдвинули 101 кандидатуру. Следующий шаг – народное онлайн-голосование, которое стартовало 8 августа и будет проходить до 22-го.

Проголосовать можно здесь.

Напомним, «Народное признание» – это общественная премия, где сами жители Ростовской области выбирают тех, кто достоин награды. Премия присваивается жителям региона, которые внесли большой вклад в его экономическое, социальное и духовное развитие, а также снискали широкую известность и уважение.