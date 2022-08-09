После того как закроют виадук, в мкр. Заводской автобусы №№ 5 и 25 пойдут по новому расписанию.

Автобус № 5 будет отправляться из Каменска от комбината и от хлебозавода и следовать к мкр. Заводскому по так называемой нижней дороге до х. Масаловка. Автобус № 25 будет отправляться от хлебокомбината и от автовокзала и следовать в Заводской через трассу М4 «Дон». Конечной остановкой в Заводском будет автобусная остановка на ул. Троян.

Как сообщает администрация Каменска, расписание это временное и будет корректироваться с учетом предложений заводчан.

Маршрут № 5

рабочие дни

Комбинат: 6.30 7.30 13.00 14.35 16.20 17.3019.20

Хлебозавод: 10.50 14.2519.00

Масаловка: 5.30, 7.00, 8.00, 11.30,13.35, 15.10, 16.55, 18.05,19.50

Примечание: рейсы на 10.50 от хлебозавода выполняется без заезда на комбинат, рейсы на 11.30 и 19.50 от Масаловки выполняются до хлебозавода без заезда на комбинат.

выходные дни

Комбинат: 6.30 7.30 16.20 19.20

Хлебозавод: 10.50 12.55 14.25 19.00

Масаловка: 5.30 7.00 8.00 11.30 13.35 15.10 16.55 19.50

Примечание: рейсы на 10.50 12.55 14.25 от хлебозавода выполняются без заезда на комбинат, рейсы на 11.30 13.35 и 19.50 от Масаловки выполняются до хлебозавода без заезда на комбинат.

Маршрут № 25

ежедневно

От хлебокомбината: 8.05 9.20 10.10 11.30 13.40 15.05 18.10

От автовокзала: 5.30 7.10 17.05 20.10

Заводской (ул. Троян): 5.50 6.40 8.20 9.05 10.20 11.10 12.30 14.40 16.05 18.10 19.10 21.10

Примечание: рейсы на 5.50 6.40 16.05 21.10 от мкр. Заводского выполняются до автовокзала.